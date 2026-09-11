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VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੋਟਲ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੂਟ ਬਲਾਕ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।

BRICS Summit 2026
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 12:19 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ (VVIP ਮੋਟਰਕੈੱਡਾਂ) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ) ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

BRICS Summit 2026
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੂਟ (ETV Bharat/GFX Team)

ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੂਟ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ: ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ, ਟੀਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, 30 ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਗ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਮਾਰਗ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਗ, ਡਾ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਗ, ਅਫਰੀਕਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਮਾਰਗਮ ਰੋਡ, ਬਰਸਟੋ ਰੋਡ, ਟੂ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ, ਕੇਮਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਮਾਰਗ, ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਗ।
  • ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਡੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ (ਡਬਲਯੂ-ਪੁਆਇੰਟ), ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ (ਏ-ਪੁਆਇੰਟ), ਮੀਰ ਦਰਦ ਚੌਕ, ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਸੀਪੀ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਲ ਚੱਕਰ, ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
BRICS Summit 2026
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੂਟ (ETV Bharat/GFX Team)

ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
  • ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਸੜਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗਾ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ:

  • IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (T3/T1): ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ UER-II ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਈਆਂ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
BRICS Summit 2026
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰੂਟ (ETV Bharat/GFX Team)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
VVIP ਮੂਵਮੈਂਟ
VVIP MOVEMENT TRAFFIC DIVERSION
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026
BRICS SUMMIT 2026

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