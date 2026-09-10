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BRICS Summit 2026: 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਮੰਚ ਤਿਆਰ

ਭਾਰਤ 2026 ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 3:09 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 2026 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਲਚਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ" ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥੀਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੇਕਾਟੇਰਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026:ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸਮੂਹ 2011 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਅੱਜ, 11 ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ।

ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਮੱਲਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

BRICS Summit 2026
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ (DELHI POLICE)

ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸੈਂਕੋ, ਕਜ਼ਾਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਸਿਮ-ਜੋਮਾਰਟ ਟੋਕਾਯੇਵ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਤਿਨ ਚਾਰਨਵੀਰਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਸੰਮਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾ ਫਿਰ "ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਟਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ)" ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਪਲਸ ਐਪ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਪਲਸ ਐਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਪਲਸ ਐਪਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।" ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਅਤੇ ਮੈਪਲਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ

ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਰੈਪਿਡੋ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ

ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਫੈਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਕਅੱਪ/ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

22 ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੜਕਾਂ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

  1. 22 ਮੁੱਖ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜੰਕਸ਼ਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਕਟਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਡਾਲਮੀਆ ਚੌਕ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਚੌਕ (ITO), ਮੀਰ ਦਰਦ ਚੌਕ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਜਨਪਥ-ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ, ਗੋਲ ਡਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  2. 35+ ਨਿਯੰਤਰਿਤ VVIP ਗਲਿਆਰੇ: ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ, ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, ਜਨਪਥ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਰੋਡ, ਸੀ-ਹੈਕਸਾਗਨ (ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ), ਅਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਸਮੇਤ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਹਨ: ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ, ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
  4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
  5. ਨੋ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ: ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  6. ਗੈਰ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. 24x7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਲਿਆਰੇ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google Maps ਜਾਂ Mappls App 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।

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