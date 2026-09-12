ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026: 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : September 12, 2026 at 4:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਨਿਯਮ-ਨਿਰਧਾਰਕ" ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi officially declares the BRICS Summit 2026 open.— ANI (@ANI) September 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/GVYgK4Y2hc
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ' ਨੂੰ 'ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
"ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੁਧਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੋਵੋ ਸੁਬਿਆਂਤੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇ ਮਿਨਹ ਹੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, " i express my heartfelt gratitude to all of you for your active contribution and support in making india’s brics chairmanship a success. this year’s brics summit marks a historic milestone. we are… pic.twitter.com/5XEa4jSYL4— ANI (@ANI) September 12, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UNSC ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗਾ ਹੈ - ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ "ਨਿਯਮ-ਨਿਰਧਾਰਕ" ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।