ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਛੇੜਛਾੜ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਛੇੜਛਾੜ (ETV Bharat)
October 27, 2025 at 10:56 PM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ. ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਪੀੜਤ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ, ਕੁਮਾਰ, ਸਾਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਬੂਤ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉੱਤਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇਮਾਗੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

