ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ- "ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ"
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਲਾਰੀਸਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 6, 2025 at 3:13 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਰੀਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੀਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ - ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜ ਹੈ! ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।"
Brazilian Model Larissa whose image has been used in Haryana for fake votes reacts to the big expose and irregularities shared by @RahulGandhi today— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) November 5, 2025
pic.twitter.com/tu51SkH5Dw
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਰੀਸਾ, ਜਿਸਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਸੀਮਾ, ਸਵੀਟੀ, ਸਰਸਵਤੀ' ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ "ਐਚ-ਫਾਈਲਾਂ" ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਾ, ਸਵੀਟੀ, ਸਰਸਵਤੀ, ਰਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵਿਲਮਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?" ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਟਾਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਥੀਅਸ ਫੇਰੇਰੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੀਟੀ ਤੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਤੱਕ।" ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡਾਕ ਅਤੇ ਬੂਥ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ) 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਜਾਅਲੀ ਹਨ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ... ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟਰ ਜਾਅਲੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।"
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ (ਐਗਜ਼ਿਟ) ਪੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਾਕ ਵੋਟਾਂ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, 'ਆਓ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭੀਏ।'"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z, ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ... ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ 100% ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਫਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ?" ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਫਟੇਗਾ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"