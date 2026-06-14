ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 14, 2026 at 5:20 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਬੇਲੰਦੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਹੰਗਮਾ ਸੁਭਾ (22) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬਾ ਲੇਪਚਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਡੋਡਾਕਨਾਹੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਗਲਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ।
'ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਬਾ ਲੇਪਚਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਲੇਪਚਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਡਾਕੰਨੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
'ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੇਪਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਹਨ।"
'ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'
ਵ੍ਹਾਈਟਫੀਲਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਸੈਦੁਲੂ ਅਦਾਵਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਗੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬੇਲੰਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।