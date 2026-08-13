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ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 'ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

PARLIAMENT MONSOON SESSION
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2026 at 3:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 'ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ (ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਕੀਤਾ: ਖੜਗੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਾਂ।"

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ - ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 'ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ' ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,' ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ: ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"

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PARLIAMENT IMPORTANT BILLS
ਸੰਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੰਸਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ
PARLIAMENT MONSOON SESSION

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