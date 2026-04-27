ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 27, 2026 at 2:10 PM IST
ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਨਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਤੋਂ ਆਏ ਜੰਗਲੀ ਤੋਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਡੇਕਾਟੇ (70) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ, ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਤੋਂ ਆਏ ਜੰਗਲੀ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੱਖਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।