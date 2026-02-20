ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Published : February 20, 2026 at 10:22 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਧੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿਤੇਨ ਵੇਨੇਗਾਓਂਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ (constitutional fidelity) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਤ 'ਮਰਾਠਾ' ਤੋਂ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਮਹਾਰ' ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਸਟਮ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ "ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ," ਜਦੋਂ ਕਿ "ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਵਾਡਮਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।" ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।