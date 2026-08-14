15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ

15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Published : August 14, 2026 at 7:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:18 ਵਜੇ, ਆਈਜੀਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੀ3 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:32 ਵਜੇ, ਜਾਮਨਗਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:40 ਵਜੇ, ਸਾਕੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:42 ਵਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ, ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਆਈਪੀ/ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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