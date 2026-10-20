ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਗੋਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ, 176 ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਸਵਾਰ
ਚੇਨਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਚੇਨਈ-ਗੋਆ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : October 20, 2026 at 4:00 PM IST
ਚੇਨਈ: ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਚੇਨਈ-ਗੋਆ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਚੇਨਈ-ਗੋਆ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।
ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:40 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਟੀਸੀ) ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 176 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੰਬ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗੋ ਪਾਰਸਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਝੂਠ (ਅਫ਼ਵਾਹ) ਸੀ। ਉਡਾਣ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਗੋਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।