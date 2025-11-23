Netra weds Vamsi:ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਵੀ ਥਿਰਕੇ
ਮੰਟੇਨਾ ਅਤੇ ਗਦੀਰਾਜੂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਉਦੈਪੁਰ: ਲੇਕਸਿਟੀ ਉਦੈਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੂ ਮੰਟੇਨਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇਤਰਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੰਟੇਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਮਸੀ ਗਦੀਰਾਜੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ
ਵਿਆਹ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਲਾ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਾਪੂ, ਜਗ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਗ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਡਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਪ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡਪ ਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਜ਼ੇਨਾਨਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਲੇਕ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗ ਮੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਣਕ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਅ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕ ਡੂ ਸੋਲੀਲ ਸਰਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਰਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ, ਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਬਰਾਤ
ਲਾੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪਾਲ ਜੇਟੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਘਾਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਾਜ ਲੇਕ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
