ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੋਲੇਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਜ਼ਖਮੀ
ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 8 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ
Published : December 11, 2025 at 11:11 AM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮ ਨਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੁਰਕਲੰਦਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਭਦਰਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੇਰੋ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਸੀਐੱਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤਾਂ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਸੇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 11 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪੁਰਕਲੰਦਰ ਨੇੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੇਰੋ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
'ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ'
ਪੁਰਕਲੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬੋਲੇਰੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।'
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ
1. ਤਨੁਜਾ ਪਟੇਲ (20), ਚਿਤਰਸੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਧੀ।
2. ਚਿੱਤਰਸੇਨ ਪਟੇਲ, ਇੰਦਰਾ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
3. ਦੀਪਕ ਪਟੇਲ (25), ਚਿਤਰਸੇਨ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
4. ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਟੇਲ, ਹਰਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ।
5. ਚੰਦਰਕਲੀ ਪਟੇਲ (50), ਚਿੱਤਰਸੇਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ
6. ਕੁਸੁਮ (32), ਸਰੋਜ ਮਨੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ।
7. ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਪਟੇਲ (3), ਹਰੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
8. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਟੇਲ, ਸਰੋਜ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ
1. ਅੰਕਿਤ ਪਟੇਲ, ਸਰੋਜ ਮਨੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
2. ਮੀਰਾਬਾਈ (50), ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ।
3. ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਯਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (50)।