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ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਰਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, 4 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

HIMACHAL RAOD ACCIDENT
ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਰਹੀ ਬੋਲੈਰੋ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਚ ਡਿੱਗੀ, 4 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2026 at 11:37 AM IST

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ਸਿਰਮੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੈਟਲੋਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੋਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਗਰਾਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਲੂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਚਿਨਾਡ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12:45 ਵਜੇ ਗੈਟਲੋਗ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਢਲਾਣ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।"

'ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ'

ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਐਨ.ਐਸ. ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਹ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

  • ਰਾਜੇਂਦਰ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
  • ਦੇਸ ਰਾਜ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
  • ਰਿਖੀ ਰਾਮ, 58 ਸਾਲ
  • ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।

9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਚਾਰ ਰੈਫਰ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਅਰਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਖੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਚਿਨਾਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ (62), ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਮ (61), ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (44), ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (21), ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ (44), ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (45), ਸੰਦੀਪ (21), ਕਮਲੇਂਦਰ (48), ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ (39)। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਲੇਂਦਰ, ਸੰਦੀਪ, ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

SANGRAH BOLERO CAMPER ACCIDENT
SANGRAH SIRMOUR ACCIDENT
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਦਸਾ
ਸਿਰਮੋਰ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ
HIMACHAL RAOD ACCIDENT

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