ਸੂਟਕੇਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਟੈਟੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

SURAT KOSAMBA MURDER
ਬੈਗ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025 at 2:32 PM IST

ਸੂਰਤ/ਗੁਜਰਾਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਸਾਂਬਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾਂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

TROLLEY BAG MURDER SURAT
ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸ਼ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੀ.ਐਲ. ਖਾਚਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਖਾਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਕਤਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

