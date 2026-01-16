ETV Bharat / bharat

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਧੀ

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੈਮੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ।

GIRL DIED IN KAIMUR
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੈਮੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ (ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 9:08 PM IST

ਕੈਮੂਰ (ਬਿਹਾਰ): "12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕੋਚਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਤਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਧ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਧ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।"

"ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜੋ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, 13 ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਬਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਕਈ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਲਾਵ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਹੱਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

"ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਮਨੋਰੰਗਨ ਭਾਰਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਭਾਬੂਆ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਭਾਬੂਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਤਿਵਾੜੀ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਮੂਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ।

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" -ਬਬਲੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਬੂਆ

