ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਰੀਦ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼, ਰਾਮਬਨ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ।
By PTI
Published : September 23, 2026 at 7:39 AM IST
ਬਨਿਹਾਲ/ਜੰਮੂ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
'ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ'
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਰੀਦ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼, ਰਾਮਬਨ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਬਟੋਟ ਦੇ ਸਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੋੜ ਵਿਖੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ।
'ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ'
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਮਬਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ)