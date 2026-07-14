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ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 15 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡਬੋਟ ਪਲਟ ਗਈ।

Bodies of 15 Indians
ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ 15 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 9:47 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 'ਫੂ ਕੁਓਕ' ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 15 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ (VN 979) ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ 9:19 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, 2 ਕੇਰਲ ਅਤੇ 3 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ) ਤੋਂ ਹਨ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਵਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 7:10 ਵਜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸਨ ਪੀੜਤ ਵੀ

ਕੋਟਾਰੱਕਾਰਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ - ਏ.ਸੀ. ਥਾਮਸ (57) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਲਵਨੀ ਥਾਮਸ (56) ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ - ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 10 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਚੇਨਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ 6 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ 'ਫੂ ਕੁਓਕ' ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡਬੋਟ ਪਲਟ ਗਈ। ਸੋਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਵੀਅਤਨਾਮ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
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15 INDIANS BODIES ARRIVE IN MUMBAI
15 INDIANS KILLED IN VIETNAM

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