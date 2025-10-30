ETV Bharat / bharat

ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ

ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਡਿਆਲਾ ਨਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, SDRF-NDRF ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

UP BOAT CAPSIZES
ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, 28 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ (Photo credit police)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਹਿਰਾਈਚ (ਯੂਪੀ): ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਗਭਗ 28 ਲੋਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ SDRF, NDRF ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਘਟਨਾ'

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਜੌਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਭਰਥਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਭਰਥਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗੇਰੂਆ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੈਰਤੀਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ'

ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਥਾਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਥਾਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਸੇਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਮਧਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ।

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ'

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।

TAGGED:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ
ਕੌਡਿਆਲਾ ਨਦੀ
ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
UP KAUDIALA RIVER
UP BOAT CAPSIZES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.