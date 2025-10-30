ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ

ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ
ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਡਿਆਲਾ ਨਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, SDRF-NDRF ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Published : October 30, 2025 at 7:20 AM IST
ਬਹਿਰਾਈਚ (ਯੂਪੀ): ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਗਭਗ 28 ਲੋਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ SDRF, NDRF ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਘਟਨਾ'
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਜੌਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਟਾਰਨੀਆਘਾਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਭਰਥਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਭਰਥਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗੇਰੂਆ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੈਰਤੀਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the boat capsizing incident in Bharatpur village of Bahraich district. He has directed district administration officials and SDRF teams to promptly reach the site and speed up relief and rescue operations. The Chief… pic.twitter.com/aSjl9PRPlI— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
'ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ'
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਥਾਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੌਡੀਆਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਥਾਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਸੇਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਮਧਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ 24 ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ।
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ'
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।