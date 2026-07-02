NEET ਅਤੇ JEE ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
NEET ਅਤੇ JEE 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਵੇਟੇਜ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 2, 2026 at 5:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ NEET ਅਤੇ JEE ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ - ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ/ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, "ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ" ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ "X" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਏ ਪੇਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ NTA ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ UGC-NET ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ UGC-NET ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ NTA ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ", ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ NTA ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ "ਦਾਗ" ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।