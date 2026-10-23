ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਦਹਿਲ ਉੱਠੇ ਲੋਕ!
ਸਿਵਾਨ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
Published : October 23, 2026 at 10:46 PM IST
ਸਿਵਾਨ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਲਮਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਜਾਮੋ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦੀਨ ਮੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੰਦਰਿਕਾ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ
ਐਸਪੀ ਭਰਤ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਾਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਭਰਤ ਸੋਨੀ, ਐਸਪੀ, ਸਿਵਾਨ
ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਾਸਟ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਭਰਤ ਸੋਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਮੌਤਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਕਾਜਬਲੀਚੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਸੋਹਸਰਾਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
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