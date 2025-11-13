ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾਇਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ।
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼?
ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ।
A call of blast near Raddison, Mahipalpur was received and staff was rushed to the spot. The caller was contacted and it was informed that while the caller was on way to Gurugram, a loud noise was heard.
On the spot, no incident site was found. During local enquiry, a guard…
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੱਸ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ
ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਧਮਾਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ NCR ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ, ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।