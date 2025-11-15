Bihar Election Results 2025

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਮੌਤਾਂ, ਦਰਜਣਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

BLAST AT POLICE STATION
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ 6 ਮੌਤਾਂ, ਦਰਜਣਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 7:42 AM IST

ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ): ਦਿੱਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

'ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'

ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:22 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

'ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

EXPLOSION IN THE POLICE STATION
SRINAGAR
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
BLAST AT POLICE STATION

