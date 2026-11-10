ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 10, 2026 at 9:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, "ਬਿਲੰਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ" ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ'
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ'
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ 5,000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ।
'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 'ਬੈਲੌਂਗਿੰਗ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਸ਼ਿੰਗ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।