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'ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ?' ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari's press conference regarding Sonia Gandhi's citizenship
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ((ANI))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 5:45 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

"ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਐਮਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

"ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?" ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ'

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'

ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ" ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।" ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਜੋ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ।

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ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
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ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ
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