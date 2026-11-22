ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
Published : November 22, 2026 at 11:50 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਰਾਓ ਸਖਾਰਾਮ ਵਾਡਕੁਟੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਡਕੁਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਰਾਓ ਵਡਕੁਟੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
भावपूर्ण श्रद्धांजली! राज्यसभा खासदार मा. रामरावजी वडकुते यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दिल्ली येथे दुःखद निधन झाल्याची बातमी अत्यंत वेदनादायी आणि मनाला चटका लावणारी आहे. या कठीण प्रसंगी आम्ही वडकुते कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास चिरशांती देवो आणि शोकाकुल परिवारास हे दुःख पेलण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना. ॐ शांती!— Rahul Narwekar (@rahulnarwekar) November 22, 2026
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਰਾਓ ਵਡਕੁਟੇ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵਡਕੁਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੁਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਰਾਓ ਵਡਕੁਟੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਭੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡਕੁਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ।"
ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਡਕੁਟੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
Deeply saddened by the passing of our colleague in Parliament, BJP leader and Rajya Sabha MP Shri Ramrao Vadkute ji. My heartfelt condolences to his family and friends. May God grant peace to the departed soul and strength to his loved ones in this difficult hour. Om Shanti🙏 https://t.co/2SiuPUzlRW— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 22, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਮਪੀ ਰਾਮਰਾਓ ਵਡਕੁਟੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ! ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ!" ਵਡਕੁਟੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।