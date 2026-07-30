ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 30, 2026 at 4:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। "ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ?"
पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली भगवंत मान सरकार जवाब दे। पंजाब के शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें, वरना भाजपा का… pic.twitter.com/CpAiBQkVu9— BJP Delhi (@BJP4Delhi) July 30, 2026
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇ ਅਸਤੀਫਾ: ਭਾਜਪਾ
ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।'
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
भाजपा कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को उनका पुराना बयान याद दिलाने आए हैं। जिस में पंजाब में पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की गई थी, वहीं अब पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान सरकार चुप है। अगर तुरंत इस्तीफा नहीं लिया… pic.twitter.com/HMOL4v9qaF— BJP Delhi (@BJP4Delhi) July 30, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ, ਯੋਗਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ, ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
पंजाब में पेपर लीक के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष श्री @hdmalhotra के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन। pic.twitter.com/Y8oHSLF2xo— BJP Delhi (@BJP4Delhi) July 30, 2026