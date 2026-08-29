1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਭਾਜਪਾ MP: ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਰਾਮਵੀਰ ਬਿਧੂੜੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਸਿਆਸਤ; ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
Published : August 29, 2026 at 2:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Strongly condemn visit of 3 MP’s Kamaljeet Sehrawat, Ramvir Singh Bidhuri and Yogender Chandolia to mass murderer Sajjan Kumar’s residence to offer condolences on his death. This when #BJP has always supported our quest for justice against this culprits and supported us in…— H S Phoolka (@hsphoolka) August 28, 2026
ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ (X) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਚੰਦੋਲੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ,— Jarnail Singh (@JarnailSinghAAP) August 28, 2026
1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ?
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ… pic.twitter.com/jhsTCpYD23
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।" 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਧੜਕਦੇ ਹਨ"। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
The hearts of BJP MPs Kamaljeet Shehrawat, Yogendra Chandoliya and Ranvir Singh Bidhuri still beat for convicted 1984 Sikh riots killer Sajjan Kumar.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 29, 2026
Why is @officeofssbadal @HarsimratBadal_ not speaking against the BJP? pic.twitter.com/z9uqNGLSuM
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ।" ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਰੋਲ ਮਾਡਲ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।"
Some people do say that during the anti-Sikh riots in Delhi, local BJP/RSS leaders helped congress in targeting innocent Sikh families on the streets of Delhi.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 29, 2026
Is this the reason why top BJP leaders of Delhi are so sympathetic to Sajjan Kumar ?
Will @NitinNabin suspend these… https://t.co/FklZFo1EV9
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤੰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।" ਪੰਨੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੰਗ' ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ!— Baltej Pannu (@BaltejPannu) August 29, 2026
@AamAadmiParty @BhagwantMann @msisodia pic.twitter.com/PZymYKuJWs