ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ MP ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ, DM ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
2019 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ।
Published : June 12, 2026 at 5:17 PM IST
ਯੂਪੀ: ਅਮੇਠੀ ਦੇ ਮੇਦਨ ਮਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮੇਠੀ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ'
ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੇਦਨ ਮਵਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
'ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਵੋਟਰ'
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਮੇਦਨ ਮਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਘਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਮੇਠੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਈ।
'ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।