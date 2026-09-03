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ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਸੈਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੈਜ਼ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ।

FAIZ SAIFI SHOOTING HIMSELF
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਕੀਲ ਸੈਫ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੈਜ਼ ਸੈਫ਼ੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 4:37 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸੈਫੀ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਫੈਜ਼ ਸੈਫੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ ਸੈਫ਼ੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ, ਫੈਜ਼ ਸੈਫ਼ੀ, ਨਿਹਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੈਫ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੈਜ਼ ਸੈਫੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੈਜ਼ ਸੈਫ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਸੈਫ਼ੀ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ "ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਹਾਰਮਨੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਸੈਫੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਜ਼ ਸੈਫੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

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FAIZ SAIFI SHOT HIMSELF
FAIZ SAIFI SHOOTING HIMSELF

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