ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।

NAMAZ AT BENGALURU AIRPORT
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 2 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟੀ2 ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?"

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ

ਇਹ ਘਟਨਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?'

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ (ਏਜੀਐਲ) 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

