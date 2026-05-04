ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਸ਼ਨ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 4:40 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਸੰਗਰੂਰ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Etv bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚੋਣਾਂ : ਰਾਜਪਾਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Etv bharat)

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਨ ਅਤੇ ਕੰਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।'

ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜਸ਼ਨ ਮਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (Etv bharat)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।'

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 193 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ, ਵਰਕਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 193 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ।

