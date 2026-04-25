BJP ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, AAP ਨੇ ਕਿਹਾ-ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ 'ਆਪ' ਦਾ 'ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 10:18 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ 95 ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ' ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਾਂਗ, 'ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ?"

ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ।

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 2 ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ... ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ... ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ...।"

ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।"

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ... ਪਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ Pinterest ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ: ਤੁਸੀਂ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।"

ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਝੂਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੂਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ।

