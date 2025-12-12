ETV Bharat / bharat

ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੋਜ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।

Bihar Scientist Discovers Plastic Eating Bacteria Metabacillus niabensis
ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ (Picture provided by scientist Raj Sardar)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 3:21 PM IST

ਸਹਰਸਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਸਹਰਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾਬੈਸੀਲਸ ਨਿਬੇਨਸਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮੋਫਿਲਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਮੇਡੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉੱਚ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ Q1-ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਾਤੁਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੂਰਤ ਓਜ਼ਦਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਨਵੇਈ ਜ਼ੇਂਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।

ਮੈਟਾਬੈਸੀਲਸ ਨਿਬੇਨਸਿਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅਣੂ ਭਾਰ ਨੂੰ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਖੋਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿੱਟੀ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਰਨਲ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ (PE), ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ PE ਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 300 ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਈਸੋਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਕੁੱਲ ਸੈਲੂਲਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ 16S rRNA ਜੀਨ ਕ੍ਰਮ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, RS120 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੈਸੀਲਸ ਨਿਆਬੇਨਸਿਸ (M. ਨਿਆਬੇਨਸਿਸ) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ?

ਬਾਇਓਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, PE ਸਤਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਲਗਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾ-ਟੈਟਰਾਕੌਂਟੇਨ (C44H20) ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈਪਟੈਡੇਕੇਨ (C17H36), ਟੈਟਰਾਕੋਸੇਨ, ਬੈਂਜੀਨ, 1,1′-(ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨੇਡੀਓਲ) (C16H16), ਅਤੇ 2-tert-butyl-4-6-bis(3-5-di-tert-butyl) ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਰੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ (FTIR) ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੇ 2590cm−1 ਅਤੇ 2,610cm−1 'ਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ PE ਵਿੱਚ 2361cm−1 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਨੁਕੀਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਨਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੇਰੋਕਸੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ RS120 ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.3% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ PE ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ M. niabeensis ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ PE ਡੀਗਰੇਡਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀ ?

ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ: ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ ਨੇਚਰ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹਨ। ਡਾ. ਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਸਹਰਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਫੁਲ ਦੇਵੀ ਹਨ।

