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ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 253 ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, 35 ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 253 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ।

passing out parade india
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 10:24 AM IST

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ਗਯਾ/ਬਿਹਾਰ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 254 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਤੋਂ 218 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 35 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 253 ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ

29ਵੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਲੇ ਵਾਨ ਹੂਆਂਗ ਸਨ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 218 ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਅਤੇ 35 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

passing out parade india
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ (ETV Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਯਾ ਓਟੀਏ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਗਯਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

passing out parade india
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ (ETV Bharat)

ਗੌਰਵ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ (OTA) ਵਿਖੇ 29ਵੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਡਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

passing out parade india
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਮਾਨ (ETV Bharat)

ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਤਲ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਰਕਸ਼ਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਮੱਲਖੰਭ, ਕਲਾਰੀਪਯੱਟੂ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਫਸਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ, ਚੁਸਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

passing out parade india
ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲੇ ਵਾਨ ਹੂਆਂਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਸ਼ਕਰ (ਜਨਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ) ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਗਯਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

passing out parade india
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ETV Bharat)

ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਗੌਰਵ ਮੈਡਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PASSING OUT PARADE INDIA
ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ
ਅਫਸਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ
NEW ARMY OFFICERS
BIHAR OTA PASSING OUT PARADE

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