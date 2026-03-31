ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਮਘਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ, 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਨਾਲੰਦਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਭਗਦੜ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 11:57 AM IST

ਨਾਲੰਦਾ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਘਰਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੀਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।"

