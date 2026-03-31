ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ, 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਮਘਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ, 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : March 31, 2026 at 11:57 AM IST
ਨਾਲੰਦਾ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਘਰਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੀਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
#WATCH | Bihar: A stampede occurred during puja at Maa Sheetla Mandir in Maghra village of Nalanda. Injuries reported, deaths feared. More details awaited.— ANI (@ANI) March 31, 2026
Visuals from the hospital where the injured have been brought. pic.twitter.com/QXFFlfRv7s
ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
#WATCH | Nalanda, Bihar: A devotee breaks down as she recounts the stampede at Maa Sheetla Mandir.— ANI (@ANI) March 31, 2026
" there was a massive crowd. four of us had come from patna. we got separated from each other. people were trampled on..." pic.twitter.com/F1WlgcOEW2
ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।"