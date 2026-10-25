ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ ਪੁੱਤ
ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਨੂ ਹੁਣ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 25, 2026 at 3:46 PM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਮਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਨੂ ਮੇਤੁਰਬਾਲਾ (19 ਸਾਲ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਮੋਨੂ ਦੀ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਨੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਫਸਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤੇ।
"ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਤੇਗਾ।"-ਮਾਲਤੀ ਦੇਵੀ, ਮੋਨੂ ਦੀ ਮਾਂ
ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਮਾਣਮੋਨੂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਨੂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਹਰ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਮੋਨੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 8,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਨੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੌੜ ਹੀ ਬਣੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਭਾਵ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਥਕਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੀਚਾ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਮੋਨੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਬਾਕੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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