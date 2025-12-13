ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ? ਸੀਤਾਮੜੀ ART ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ? ਸੀਤਾਮੜੀ ART ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਬਿਹਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : December 13, 2025 at 11:05 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰਦਨ
ਪਟਨਾ/ਸੀਤਾਮੜੀ: ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ (ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਸੀਤਾਮੜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਦੀਪਕ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7,400 ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਆਰਟੀ (ਐਂਟੀ-ਰੇਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2012 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ART ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 1
ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਸੁਪੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 2
ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਹਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ HIV-ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 3
ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਰਗਾਨੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ HIV ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ।
HIV-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ HIV-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5,000 ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਸੀਤਾਮੜੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 97,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97,046 ਹੈ। ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ ਏਆਰਟੀ ਡਰੱਗ ਟੀਐਲਡੀ 'ਤੇ ਬਚੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,957 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 341 ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ 7,400 ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਿਹਾਰ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 7,400 ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ 7,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਡਮਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰੌਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
400 ਨਾਬਾਲਗ ਸੰਕਰਮਿਤ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 400 ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 252 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 135 ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ। ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੀਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ART ਕੀ ਹੈ
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ART ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ART ਸੈਂਟਰ ਐਂਟੀ-ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ART
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 32 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ART ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਧੂਬਨੀ, ਛਪਰਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ 6,500 ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 7,900 ਸੰਕਰਮਿਤ
ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ 7,900 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 4,900 ਮਰੀਜ਼ ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਜ਼ੈੱਡ. ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੀਨ ਅਖਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 400 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਛੱਡਣ।" - ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੀਨ ਅਖਤਰ, ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ 3,899 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਜਾਵੇਦ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਏਡਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਏਡਜ਼ (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ਐੱਚਆਈਵੀ (Human Immunodeficiency Virus) ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐੱਚਆਈਵੀ ਕੀ ਹੈ?
ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ CD4 ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ, ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ..!
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚਆਈਵੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ (ਗਰਦਨ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਕਮਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ; ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HIV ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
"HIV ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। HIV ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ HIV-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। "- ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ