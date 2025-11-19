BJP-JDU... NDA ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ,ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : November 19, 2025 at 10:14 AM IST
ਬਿਹਾਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 17ਵੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਨਡੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 89 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀਰਚੰਦਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 85 ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਡੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਚਏਐਮ, ਐਲਜੇਪੀ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ 202 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15 ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ 14, ਐਲਜੇਪੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਐੱਚਏਐਮ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਮਾ ਖਾਨ, ਲਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਰਜਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ?
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਗਏ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਐੱਸਪੀਜੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
17ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਭੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿਨ ਭਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ।
2025 ਵਿੱਚ NDA ਨੇ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ
2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NDA ਨੇ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ JDU ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਬਿਹਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, JDU ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
BJP, HAM, RLM, LJP(RV) ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਚਏਐੱਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।