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ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ: ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 16.85 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

PATNA GANGA DANGER LEVEL
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 10:08 PM IST

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ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਗੰਡਕ, ਕੋਸੀ, ਸੋਨ ਅਤੇ ਪੁਨਪੁਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 61 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16.85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਨੇ 326 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ

ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 45,900 ਪੋਲੀਥੀਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ 11,700 ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,158 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

27 SDRF ਅਤੇ 7 NDRF ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ

ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 SDRF ਅਤੇ 7 NDRF ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਢਿਆਂ, ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ

ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੀਘਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 1.54 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ, ਗਾਂਧੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 1.96 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀਦਾਹ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 1.74 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀਦਾਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੰਗੇਰ ਤੋਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 0.51 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 2.01 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 0.65 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਾਹਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀਘਾਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗੇਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਥੀਦਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀਦਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਕਸਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਬਕਸਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 0.08 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੋਨ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ 2.27 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ, ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਸੋਨ ਬੈਰਾਜ 227,739 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਵਹਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੋਸੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ 168,400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਲਮੀਕਿਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੰਡਕ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ 129,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀ, ਗੰਡਕ ਅਤੇ ਬਾਗਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ

ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਪੁਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪਟਨਾ-ਗਯਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ MEMU ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਡੈਮ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ

ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਕਟਿਹਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ, ਰਿੰਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਗੰਜ ਨੇੜੇ NH-19 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ NH-80 ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਪੁਨ-ਦਿਘਵਾਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਡੈਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 147 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, SDRF ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਿਆਈ ਜਲ-ਖੇਤਰ, ਬੈਰਾਜ, ਡੈਮ, ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" - ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ, ਮਾਹਰ

ਗੰਗਾ ਦੇ ਗਾਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਰੱਕਾ ਤੋਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ, ਗਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਰੱਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੜ੍ਹ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰੱਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਮਾਹਰ

ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਬਿਹਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਦਾਹ ਤੋਂ ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਟਿਹਾਰ ਤੱਕ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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GANDAK BARRAGE
BIHAR FLOOD
GANGA WATER LEVEL
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
PATNA GANGA DANGER LEVEL

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