'ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟਰੈਚਰ ਦਿੱਤਾ' ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ

'ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟਰੈਚਰ ਦਿੱਤਾ' ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਘੜੀਸ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ।
Published : December 9, 2025 at 8:08 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਨਵਾਦਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਪੀਐਚਸੀ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘਰ ਲੈਕੇ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟਰੈਚਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਨਵਾਦਾ ਪੀਐਚਸੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੈਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਟਰੈਚਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਟਰੈਚਰ ਘੜੀਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 10 ਵਜੇ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਸ਼ਰੀ ਦੇਵੀ (75) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਚਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਚਰ ਲੈਕੇ ਆਏ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਟਰੈਚਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਠਾਇਆ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 102 ਜਾਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਦਦ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਰੈਚਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟਰੈਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਂ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰੈਚਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਈ ਗਏ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਬ, GNM ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਨਐਮ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਨਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"
ਪੀਐਚਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਕਬਰਪੁਰ ਪੀਐਚਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਰੈਚਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।"
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਚਸੀ ਵਿਖੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਘਰ ਪੀਐਚਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ।"
"ਬੰਧਕ" ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ
ਨਵਾਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀਐਚਸੀ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਨਨ ਪ੍ਰਿਆ, ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਜੀਐਨਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਨਵਾਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ