Bihar election 2025: ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 11, 2025 at 9:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਕਸਿਸ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਸੀ-ਵੋਟਰ, ਟੂਡੇਜ਼ ਚਾਣਕਿਆ, ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸਓਐਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
MATRIZE-IANS ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ
ਮੈਟਰਾਈਜ਼-ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰਾਈਜ਼-ਆਈਏਐਨਐਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 147-167 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 70-90 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 0-2 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2-8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ ਨੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦਿੱਤੀ ਲੀਡ
ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ ਨੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 130-138 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 100-108 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 3-5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ
ਪੋਲਸਟਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 133-159 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 75-101, ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0-5 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2-8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਇਨਸਾਈਟ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ
ਪੀਪਲਜ਼ ਇਨਸਾਈਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਲਈ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 133-148 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 87-102, ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0-2 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 3-6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ। 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 147-167, ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 70-90 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2-6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 145-160 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 73-91, ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 0-3 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜੇਵੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਜੇਵੀਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਸਟਰ ਜੇਵੀਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਲਈ 135-150 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 88-103, ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 0-1 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 3-6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀ-ਮਾਰਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੀਡ
ਪੀ-ਮਾਰਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 142-162 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ-ਮਾਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 142-162 ਸੀਟਾਂ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 80-98, ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ 1-4 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 0-3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।