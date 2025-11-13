ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਵਾਰ CM ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਣੋ

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ CM ਬਣ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ CM ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ?

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2025 at 9:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

10ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ!

2005 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਛੇ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਮਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਗੋਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (Etv Bharat)

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਮਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ 165 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ 99 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 23 ਸਾਲ 14 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਗੇਗੋਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ 22 ਸਾਲ 250 ਦਿਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਲਾਲ ਥਨਹਾਵਲਾ ਨੇ 22 ਸਾਲ 7 ਦਿਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਾਣਿਕ ​​ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਾਲ 363 ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ 18 ਸਾਲ 362 ਦਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 18 ਸਾਲ 350 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 18 ਸਾਲ 347 ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੌਂ ਵਾਰ, ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਵਾਰ, ਜੈਲਲਿਤਾ ਛੇ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਮਲਿੰਗ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਪੰਜ ਵਾਰ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੇਗੋਂਗ ਅਪਾਂਗ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (Etv Bharat)

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਭੋਲਾਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ।

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਭੋਲਾਨਾਥ (Etv Bharat)

"ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।" - ਭੋਲਾਨਾਥ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਗਲਤ ਰਹੇ ਹਨ।

BIHAR ELECTION RESULT 2025
ਵੀਆਈਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

"ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।" - ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਗੂ, ਵੀਆਈਪੀ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ?

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਤੋਂ 17 ਮਈ, 2014 ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ NDA ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।

2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ NDA ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਬੜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

TAGGED:

NITISH KUMAR
CM FOR LONGEST TIME
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
BIHAR ELECTION RESULT 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.