'ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ': ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ

ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਹਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 200 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਤੀਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

'ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ'

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਲਾਵਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਵਰੂ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

BIHAR VIDHAN SABHA ELECTION 2025
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋ ਫੋਟੋ (PTI)

ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ (ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।"

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਾਰਬੀਘਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਗਜਾਨੰਦ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 113 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ।

ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

'ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ "ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸੋਧ" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਆਈਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।"

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। 243 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 19 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 61 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ
