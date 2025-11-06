ETV Bharat / bharat

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਸਬੰਧ

ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

Bihar Assembly Election 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)
ਦਰਭੰਗਾ/ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ (ETV Bharat)

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਲੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਥਿਲੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਨਗਰ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 12.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 13.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਈਵੀਐਮ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਆਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।

ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.75 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 286 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਏ-

  • ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ
  • ਲਾਅ ਲਈ ਤੈ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ
  • ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ
  • ਮਧਾਨੀਆ
  • ਚਰਖਾ
ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ (ETV Bharat)

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਥਿਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ (ETV Bharat)

ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ

ਮੈਥਿਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਜੈਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੂਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 101 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਲਕਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਲੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ (ETV Bharat)

ਅਲੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਰੇ

ਅਲੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਯਾਦਵ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮੱਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 275,559 ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.37% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 21.2% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.4% ਸੀ।

