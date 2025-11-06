ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ: ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਮਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ETV Bharat)
ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 3.75 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64.46% ਰਹੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਨੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 13.13%, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 27.65% ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 53.77% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਗੋਪਾਲਗੰਜ (46.73%) ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਨਾ (23.71%) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਡੀਯੂ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ "ਡਬਲ-ਇੰਜਣ" ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਬਿਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ; ਐਨਡੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, "20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਐਨਡੀਏ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ।" ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਜੇਡੀ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ "ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ" ਵਜੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਆਰਜੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਸਾਮਾ ਸ਼ਹਾਬ ਨੂੰ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ "ਜੰਗਲ ਰਾਜ" ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 122 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

BIHAR FIRST PHASE VOTING
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ 2025
ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਿੰਗ
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

