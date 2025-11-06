ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ
Bihar Election: 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਜੇਡੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
Published : November 6, 2025 at 10:24 AM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 121 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ, 35 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ 5,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਨਤੀਜੇ 12 ਤੋਂ 951 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਸਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ
2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੰਦਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਖਗੜੀਆ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਕੈਮੂਰ, ਰੋਹਤਾਸ ਅਤੇ ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਸਾ, ਬਾਰਬੀਘਾ, ਪਰਬੱਟਾ ਅਤੇ ਭੋਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੱਛਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਖਰੀ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।
ਹਿਲਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ
ਨਾਲੰਦਾ ਦੀ ਹਿਲਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਅਤਰੀ ਮੁਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਰਬੀਘਾ ਸੀਟ
ਜੇਡੀਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਰਬੀਘਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜਾਨੰਦ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 113 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਬਾਰਬੀਘਾ ਸੀਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੰਜਯ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 189 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਧਾਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਗਦਾਨੰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਟੀਹਾਨੀ ਸੀਟ- ਐਲਜੇਪੀ 333 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਐਲਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਟੀਹਾਨੀ ਸੀਟ 333 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 135 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਗੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 462 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਭੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 462 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਨੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੰਨਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਡੇਹਰੀ ਸੀਟ-ਆਰਜੇਡੀ 464 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਡੇਹਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਫਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 464 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਫਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਛਵਾੜਾ ਸੀਟ -ਸੀਪੀਆਈ 484 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ
ਬੱਛਵਾੜਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 484 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਚੱਕੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ -ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ 581 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 581 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕੀਆ ਤੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਧਨੀ ਸੀਟ- 712 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਕੁਧਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ 712 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਿਲ ਸਾਹਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੇਦਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜੀ ਸੀਟ-ਭਾਜਪਾ 777 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ
ਭਾਖੜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ 777 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ 72,172 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ 71,400 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਖੜੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਲੈਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਬੱਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ- ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ 951 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਪਰਬੱਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਦਿਗੰਬਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 951 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੰਜੀਵ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਬੱਟਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਨਤੀਜੇ
2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 17 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।