NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਟਨਾ NEET ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ NEET ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14/26) ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) January 31, 2026
"ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ (ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14/26) ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।" - ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਭਰਾ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ।" - ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FSL ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਡੀਐਨਏ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਐਫਐਸਐਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਸਆਈਟੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45-50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 25 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
