ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025: ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ

Bihar Assembly Elections Voting Day: ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣੋ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 7:54 AM IST

9 Min Read
ਬਿਹਾਰ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1,302 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 562 ਕਰੋੜਪਤੀ, 415 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 201 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ, ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 125 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਸੀਮਾਂਚਲ, ਮਗਧ ਅਤੇ ਤਿਰਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ-

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ?

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,302 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,165 ਪੁਰਸ਼, 136 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਲਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 37 ਮਿਲੀਅਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ 556 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 45,399 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,073 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5,326 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 122 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10, ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4, ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 7, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6, ਅਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 2, ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 3, ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5, ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 7, ਬਾਂਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5, ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4, ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 8, ਸ਼ਿਵਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 1, ਮਧੂਬਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 10, ਸੁਪੌਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5, ਪੂਰਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 7, ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6, ਕਟਿਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 7, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 4, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਗਯਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ-ਈਬੀਸੀ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਤਿਰਹੂਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼-ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਮਗੰਜ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸਾਖ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪੌਲ ਤੋਂ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਚਕਾਈ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਝਾਂਝਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਯੰਤ ਰਾਜ, ਛੱਤਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਬੇਤੀਆ ਤੋਂ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ, ਧਮਧਾ ਤੋਂ ਲੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਸਿਧੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦਨ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਚੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਉਦੈ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ (ਕੜਵਾ ਸੀਟ ਤੋਂ), ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ 122 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ 53, JDU 44, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) 15, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (HAM) 6, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ (RLM) 4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 48 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ

ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ 72 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 37, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਵੀਆਈਪੀ) 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ 5 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ

ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਲਕਾ ਭਾਗਲਪੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 23,887 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਚੈਨਪੁਰ ਹੈ, ਜੋ 1,814.15 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਖਦੂਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ (247,574) ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸੁਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ (367,667) ਹੋਈ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ?

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਮਾਣ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂਝੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਐੱਚਏਐਮ (ਸੈਕੂਲਰ) ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਐਲਜੇਪੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਜਮੂਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮਐਲ)ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ 50 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਪੜਾਅ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਔਸਤਨ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ, 22, ਚੈਨਪੁਰ, ਗਯਾ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 5, ਬਨਮਾਨਖੀ (SC), ਚਨਪਤੀਆ, ਲੌਰੀਆ, ਰਕਸੌਲ, ਸੁਗੌਲੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀਗੰਜ (SC) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 88 ਸਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਮਰਈਆ (RJD, ਧਮਦਾਹਾ) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਆਜ਼ਾਦ, 2 JJP, 1 AAP, 1 BSP, 1 RLJP, 1 INC, ਅਤੇ 1 KSD ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 10 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਗਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 95 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ 100 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 95 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 87 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਈਬੀਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਓਹਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਰਰੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 61 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਰਵਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 28, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 76, ਬਾਂਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 58, ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ ਲਈ 82, ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 31, ਜਮੂਈ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 41, ਕੈਮੂਰ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 48, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 35, ਨਵਾਦਾ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 55, ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸੀਟਾਂ ਲਈ 69, ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 85, ਸੁਪੌਲ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 48, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 72 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ JSP ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ (JSP) ਨੇ 120 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਨੇ 71 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ 53 'ਤੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) (JD(U)) ਨੇ 44 'ਤੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਨੇ 37 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਹਨ: NDA ਵਿੱਚ BJP, JD(U), HAM(S), LJP(RV); ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ RJD, INC, ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (VIP) ਨੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, CPI(ML)(L) ਨੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ LJP(RV) ਨੇ 15 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 462 ਹੈ। AIMIM ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 487 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10% ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਕੁੱਲ 136 ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 13 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇਐਸਪੀ ਨੇ 12, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10, ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਨੇ 9, ਐਲਜੇਪੀ(ਆਰਵੀ) ਨੇ 3, ਆਈਐਨਸੀ ਨੇ 2, ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮਐਲ)(ਐਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ

1,302 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 297 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 291 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, 180 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, 116 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ), 37 ਡਾਕਟਰੇਟ ਹਨ, ਅਤੇ 15 ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 154 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, 67 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, 18 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, 117 ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ 9 ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਸੀਮਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 201 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਟਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 32, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਿੱਚ 25, ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 23-23, ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ 17, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ 13-13। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ 76, ਹੋਰ 60, ਜੇਐਸਪੀ 20, ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ 18। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 562 ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 562 ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 43% ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ VIP ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹368 ਕਰੋੜ ਹੈ। RLJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ₹250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 32% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਯਾਨੀ 415, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 341 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, 19 ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ 52 ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।

Bihar Assembly elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (ETV Bharat)

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ

ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਮਗੰਜ ਵਿੱਚ 7 ​​ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ 354 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਧਗਯਾ ਵਿੱਚ 200 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ 106 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਪੁਰ, ਰਾਜੌਲੀ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ, ਸਿਕੰਦਰ, ਜਮੂਈ, ਝਝਾ ਅਤੇ ਚਕਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 65.08% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71.74% ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 59.02% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

