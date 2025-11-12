ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ, ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੱਵਿਖ
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
Published : November 12, 2025 at 9:40 AM IST
ਬਿਹਾਰ: 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 66.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਲਗਭਗ 66.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 122 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 68.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 121 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੀ, ਜੋ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 69.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 61.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਿਆ
ਰਾਜ ਦੀਆਂ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 167 ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 59.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 54.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।
2010 ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜਾ 2015 ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ, 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਲਾਭ
ਉੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਐਨਡੀਏ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ 2010 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 70% ਤੋਂ 90% ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2005 ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।" - ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।